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’PARAMPARÇA’ VEDA PASTASINI KESTİ...

’PARAMPARÇA’ VEDA PASTASINI KESTİ...

MAGAZİNCİ FOTO GALERİ- Yapımcılığını, Endemol Shine Türkiye nin üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay ın paylaştığı Paramparça nın final bölümünün çekimi tamamlandı.
24 Mart 17:52
KUYU ARTIK ÖMÜR GEDİK’E EMANET

KUYU ARTIK ÖMÜR GEDİK’E EMANET

23 Mart 10:07
WİLMA ELLES ŞANTAJLA SENET İMZALATTIRDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERDİ

WİLMA ELLES ŞANTAJLA SENET İMZALATTIRDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERDİ

22 Mart 14:02
GENÇLERİN FERMAN TOPRAK’LA SELFİE YARIŞI

GENÇLERİN FERMAN TOPRAK’LA SELFİE YARIŞI

22 Mart 13:38
ESRA EROL YENİ İŞİNİ AÇIKLADI

ESRA EROL YENİ İŞİNİ AÇIKLADI

22 Mart 12:16
ŞAHAN GÖKBAKAR KIZI ELA’NIN FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTI

ŞAHAN GÖKBAKAR KIZI ELA’NIN FOTOĞRAFINI İLK KEZ PAYLAŞTI

21 Mart 17:00

DİDEM SOYDAN ’DEVLET SAPIKLARI NEDEN BU KADAR SEVİYOR?’

21 Mart 11:54

60 YAŞINDAKİ SEMİHA YANKI’DAN CESUR KIYAFET

20 Mart 18:05

ÇAĞLA AKALIN "BUNCA YILLIK DÖNMEYİM SENİN KADAR ÇABUK DÖNENİNİ GÖRMEDİM"

20 Mart 14:40

ÜNLÜ OYUNCUNUN AYAK PARMAKLARI KIRILDI

20 Mart 14:19

GÖRENLER ŞOKE OLDU! MERYEM UZERLİ’NİN TESETTÜRLÜ HALİ SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

20 Mart 12:59

MÜZİK

Tümü
KORAY AVCI’DAN YENİ VİDEO KLİP; YAKARIM GECELERİ

KORAY AVCI’DAN YENİ VİDEO KLİP; YAKARIM GECELERİ

Piyasaya çıktığı günden bu yana satış listelerinde üst sıralarda yer alan ve müzikseverlerin beğeni ile takip ettiği Koray Avcı nın "Sonra Dersin Ki" albümünün 4. video klibi "Yakarım Geceleri" şarkısı...
24 Mart 17:46
ZEYNEP BASTIK ’DAN "ŞAHANEYİM"

ZEYNEP BASTIK ’DAN "ŞAHANEYİM"

23 Mart 12:32
ATHENA’DAN YEPYENİ BİR ŞARKI "GEBERİYORUM"

ATHENA’DAN YEPYENİ BİR ŞARKI "GEBERİYORUM"

23 Mart 11:58
MERT ALİ İÇELLİ ’RÜZGAR’ LA GELİYOR

MERT ALİ İÇELLİ ’RÜZGAR’ LA GELİYOR

23 Mart 11:48
UNUTULMAYA YÜZ TUTAN TÜRKÜLERE EMİRHAN KARTAL YENİDEN HAYAT VERDİ

UNUTULMAYA YÜZ TUTAN TÜRKÜLERE EMİRHAN KARTAL YENİDEN HAYAT VERDİ

22 Mart 13:18
SUZAN KARDEŞ VE DİVANHANA YENİ ALBÜM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

SUZAN KARDEŞ VE DİVANHANA YENİ ALBÜM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

17 Mart 21:26

ALİŞAN " USLU DURURUM "UN VİDEO KLİBİ İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

17 Mart 13:21

UMUT AHMET’TEN 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ’NE ÖZEL SINGLE!

17 Mart 12:24

ÜNLÜ OYUNCU TOPRAK SAĞLAM’DAN YEPYENİ SINGLE

16 Mart 21:00

İSTANBULLU UNDERGROUND GRUPLAR BU PLAKTA BULUŞTU!

15 Mart 15:10

AHMET KORHAN VE CEYLAN BAYAR KELEPÇE ADLI SİNGLE İLE MÜZİK DÜNYASINA MERHABA DEDİLER!

15 Mart 12:07

mekan

Tümü
NÜKHET DURU DEMİRÖREN İSTİKLAL’DE "MÜZİK VE HAYAT" DİYECEK

NÜKHET DURU DEMİRÖREN İSTİKLAL’DE "MÜZİK VE HAYAT" DİYECEK

23 Mart 17:54
HAYKO CEPKİN’DEN AKUSTİK SÖYLEŞİ

HAYKO CEPKİN’DEN AKUSTİK SÖYLEŞİ

22 Mart 17:41
SİBEL CAN TİM SHOW CENTER’DA

SİBEL CAN TİM SHOW CENTER’DA

22 Mart 11:56

sinema

BATMAN’İN EFSANE OTOMOBİLİ BATMOBİL’DEN SONRA, TEMEL’DEN LAZMOBİL

BATMAN’İN EFSANE OTOMOBİLİ BATMOBİL’DEN SONRA, TEMEL’DEN LAZMOBİL

MAGAZİNCİ VİDEO HABER- Sümela nın Şifresi 3 ün yürekli ama kısmetsiz kahramanı Temel in otomobili çok konuşulacak. Bir dönemin unutulmaz modeli Toros un, bordo-mavi modifiyeli hali görenleri çok şaşırt...
22 Mart 12:25
’NEREDEN NEREYE’ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

’NEREDEN NEREYE’ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Yapımını Insignia Yapım ın, yönetmenliğini Volkan Dönmez in üstlendiği, senaryosunu Selim Çirput un kaleme aldığı Nereden Nereye sinema filminin vizyon tarihi ve afişi belli oldu.
21 Mart 11:44
RECEP İVEDİK REKORLARA DOYMUYOR!’

RECEP İVEDİK REKORLARA DOYMUYOR!’

20 Mart 17:35
CEM YILMAZ SON FİLMİ ’ARİF V 216’NIN FRAGMANINI İLK KEZ PAYLAŞTI!

CEM YILMAZ SON FİLMİ ’ARİF V 216’NIN FRAGMANINI İLK KEZ PAYLAŞTI!

17 Mart 20:43

FİNALİSTLER BELLİ OLDU! SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ 22 MART’TA İSTANBUL’DA SEÇİLİYOR

14 Mart 18:45

CEM YILMAZ, "ARİF V 216"NIN AFİŞİNİ YAYINLADI

13 Mart 23:21

’RECEP İVEDİK 5’ FİLMİ REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

13 Mart 21:12

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ABD’DEN İSTANBUL KARARI! ARTIK UÇARKEN BUNLARI TAŞIYAMAYACAKSINIZ

ABD’DEN İSTANBUL KARARI! ARTIK UÇARKEN BUNLARI TAŞIYAMAYACAKSINIZ

21 Mart 13:53
DENEME SEFERLERİ BAŞLIYOR...YOL 8 DAKİKAYA İNDİ

DENEME SEFERLERİ BAŞLIYOR...YOL 8 DAKİKAYA İNDİ

20 Mart 16:19
BU ABONELERİN ELEKTRİĞİ KESİLEMEYECEK

BU ABONELERİN ELEKTRİĞİ KESİLEMEYECEK

19 Mart 19:14
ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE! BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

19 Mart 19:00
İBB’NİN YENİ UYGULAMASI BAŞLADI! KIRMIZI IŞIK EZİYETİ SONA ERİYOR

İBB’NİN YENİ UYGULAMASI BAŞLADI! KIRMIZI IŞIK EZİYETİ SONA ERİYOR

17 Mart 15:50
MİLYONLARCA KREDİ KARTI KULLANICISI İÇİN FLAŞ KARAR

MİLYONLARCA KREDİ KARTI KULLANICISI İÇİN FLAŞ KARAR

15 Mart 12:43
YSK SEÇMEN SORGULAMA! SEÇMEN SORGULAMA LİSTESİ HİZMETE AÇILDI TIKLA, ÖĞREN

YSK SEÇMEN SORGULAMA! SEÇMEN SORGULAMA LİSTESİ HİZMETE AÇILDI TIKLA, ÖĞREN

14 Mart 21:23
METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

METEOROLOJİDEN İSTANBUL İÇİN UYARI GELDİ

13 Mart 17:56
İŞSİZLİK MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN İKİNCİ ÖDENEK FIRSATI

İŞSİZLİK MAAŞINI ARTIRMAK İÇİN İKİNCİ ÖDENEK FIRSATI

13 Mart 12:07
ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BUNU YAPTIRMAYANA 500 LİRA CEZA KESİLECEK

ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT! BUNU YAPTIRMAYANA 500 LİRA CEZA KESİLECEK

13 Mart 11:35
METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

11 Mart 09:19
EFSANE SUNUCU YALÇIN ÇAKIR CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

EFSANE SUNUCU YALÇIN ÇAKIR CANLI YAYINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

24 Mart 18:11
’PARAMPARÇA’ VEDA PASTASINI KESTİ...

’PARAMPARÇA’ VEDA PASTASINI KESTİ...

24 Mart 17:52
KORAY AVCI’DAN YENİ VİDEO KLİP; YAKARIM GECELERİ

KORAY AVCI’DAN YENİ VİDEO KLİP; YAKARIM GECELERİ

24 Mart 17:46
DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY BOŞANAMADI..

DEMET ŞENER İLE İBRAHİM KUTLUAY BOŞANAMADI..

24 Mart 16:55
TWİTTER PARALI MI OLUYOR? İŞTE SÜRPRİZ GELİŞME

TWİTTER PARALI MI OLUYOR? İŞTE SÜRPRİZ GELİŞME

24 Mart 12:22

DEMET AKALIN THY’Yİ BÖYLE UYARDI

24 Mart 11:31

AKİL ADAM ORHAN GENCEBAY’DAN SİYASİ MESAJ

24 Mart 11:12

AYŞE HATUN ÖNAL GÖNLÜNÜ CEM BELEVİ’YE KAPTIRDI

24 Mart 10:35

İPEK TANRIYAR İKİNCİ KEZ KUTSAL TOPLAKLARDA

24 Mart 10:27

INSTAGRAM’DA BU FOTOĞRAFLARI PAYLAŞMAK YASAKLANIYOR!

24 Mart 10:20

KANAL D, KOVDUĞU İRFAN DEĞİRMENCİ’YE BU SEFER DE DAVA AÇTI

23 Mart 22:50

astro-burç

Tümü

ŞARA EYLEM CALP’DAN 2017 YILININ İLK BURÇ YORUMLARI

ŞARA EYLEM CALP’DAN 2017 YILININ İLK BURÇ YORUMLARI
Sevgili Astro-Chı okurlarım ,zor bir yılı arkamızda bırakırken 2017 yılına merhaba diyoruz.Bolluk Bereket planeti Jüpiter Terazi burcunda hareketini sürdürmeye devam ediyor olacak.11 Ekim 2017 Yılında ...
2 Ocak 17:53

ajanda

DUMAN İLE VOLKSWAGEN ARENA’DA ROCK GECESİ

DUMAN İLE VOLKSWAGEN ARENA’DA ROCK GECESİ

21 Mart 11:16
PEDRO ALMODOVAR’IN SESİ LUZ CASAL CEMAL REŞİT REY’DE

PEDRO ALMODOVAR’IN SESİ LUZ CASAL CEMAL REŞİT REY’DE

16 Mart 12:30
DİANNE REEVES, KARİYERİNİN 40. YILINDA ZORLU PSM’DE

DİANNE REEVES, KARİYERİNİN 40. YILINDA ZORLU PSM’DE

4 Mart 21:56

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YARI İSPANYOL YARI TÜRK: DÜNYA ONU KONUŞUYOR

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