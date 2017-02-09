Piyasaya çıktığı günden bu yana satış listelerinde üst sıralarda yer alan ve müzikseverlerin beğeni ile takip ettiği Koray Avcı nın "Sonra Dersin Ki" albümünün 4. video klibi "Yakarım Geceleri" şarkısı...
MAGAZİNCİ VİDEO HABER- Sümela nın Şifresi 3 ün yürekli ama kısmetsiz kahramanı Temel in otomobili çok konuşulacak. Bir dönemin unutulmaz modeli Toros un, bordo-mavi modifiyeli hali görenleri çok şaşırt...
Sevgili Astro-Chı okurlarım ,zor bir yılı arkamızda bırakırken 2017 yılına merhaba diyoruz.Bolluk Bereket planeti Jüpiter Terazi burcunda hareketini sürdürmeye devam ediyor olacak.11 Ekim 2017 Yılında ...